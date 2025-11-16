Р усия се оказа държавата на тройния Путин! Ново разследване разбива мита за официалните срещи на Кремъл, след като експерти установиха, че Владимир Путин използва три идентични кабинета, разпръснати из различни краища на страната, за да прикрива истинското си местонахождение.

Кабинетът му в луксозното Ново-Огарьово е копиран до последното дървено фладерче в Сочи и във Валдай. Така всяко появяване на президента може да бъде заснето където е удобно – без никой да знае дали истинският Путин е на 20 км от Москва… или на 1000 км на юг.

ТАЙНИЯТ ПРИНЦ НА КРЕМЪЛ: Изтече СНИМКА на 10-годишния син на Путин!

Систематичен анализ на 700 видеа разкрива дребни, но фатални грешки: различно положение на дръжките на вратите, други мебели, различен оттенък на бюрото. Дори шарките на вратовръзките му издават огромната измама.

Бивш охранител от личната президентска служба описва как държавната телевизия показва среща „в Ново-Огарьово“, докато самият Путин е физически в Сочи.

ШОКИРАЩИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПУТИН: Руският лидер имал непълнолетна любовница!

„Понякога се смеехме – не може да знаеш къде наистина е“, казва той.

Причината за цялата тази мистерия?

Според дезертьорите – страх от покушение и объркване на чуждите разузнавания.

А слуховете за двойник само добавят още конспирация в един Кремъл, който очевидно обича сянката повече от светлината.