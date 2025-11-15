Р усия отново е разтърсена от шокиращи разкрития за личния живот на Владимир Путин. Според разследващи журналисти 73-годишният държавен глава години наред поддържал интимна връзка с непълнолетната красавица Алиса Харчева – 17-годишна участничка в конкурс за красота, която позирала в разкрепостен календар по случай рождения му ден.

Сензационният календар бил дело на младежкото движение „Наши“, които целели да спечелят влияние над президента. Планът им проработил: след получаването на календара Путин бил незабавно впечатлен от „Мис Април“.

По данни на руската медия „Проект“, Алиса била редовно „вкарвана“ в Ново-Огарьово – официалната резиденция на лидера – но само когато Алина Кабаева отсъствала. Посещенията били на всеки две седмици.

Алиса Харчева вече е 32 години и е омъжена

Тийнейджърката не била крита напълно от публичността. Напротив – била тласкана към светлината на прожекторите: появи се по телевизията, стигна директно до финала на „Мис Русия“, а цяла Русия гледала любимата на премиера по бански… без да подозира.

Разследването твърди, че „Наши“ дори се опитали да превърнат Алиса в руска мадам дьо Помпадур – любовница със стратегическо влияние. Опитите обаче раздразнили Путин и той прекратил тайните нощни срещи.

За компенсация Алиса получила място в престижния МГИМО и луксозен апартамент в Москва. Днес тя е успешна бизнесдама, собственик на верига елитни соларни студиа.

Разкритията идват на фона на нова книга, описваща двойствения морал на Путин: публично защитава традиционното семейство, но в личния си живот предпочитал „свобода“ и множество жени.

Кремъл запазва мълчание, а Путин някога заяви: