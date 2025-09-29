П рез изминалата нощ отново бяха регистрирани чужди дронове над територията на НАТО, този път в небето над Норвегия. Затворено е било летище Брьоньойсун в централната част на страната.

Самолети на гражданската авиация са били пренасочени от летището в норвежката столица Осло и от БрьоНьойсунд заради прелитащи дронове. Двете летища са останали за няколко часа затворени, предава БНР.

По-рано през седмицата дронове наложиха на няколко пъти временно спиране на трафика през летищата на Осло, Копенхаген и други градове в Дания.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия използва танкери в Балтийско море за пускане на дронове срещу европейски държави и изрази очакване, че в отговор на въздушния обстрел по Киев и Запорожие Европейският съюз ще приеме в близките дни 19-ия пакет от санкции, предложен от Еврокомисията. "Особено важно е санкциите да ударят болезнено по руската търговия с енергоресурси и цялата инфраструктура на танкерния флот на Русия. Още повече, че сега постъпва информация от разузнаването, че руснаците използват танкери, за да пускат дронове срещу европейски страни. Това е още един аргумент защо Балтийско море и други морета трябва да бъдат затворени за руските танкери", заяви Зеленски.

За "значителни" прекъсвания в електроподаването в руския областен център Белгород след украински удар по местната инфраструктура, съобщи управителят на областта Вячеслав Гладков.

Местни болници и водоснабдителното дружество са преминали към "резервни източници" на електрозахранване. Хиляди домакинства са останали без ток. Областният управител предупреди, че има опасност от още въздушни удари.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че в неделя в продължение на няколко часа са били прехванати 13 украински дрона над Белгородска област и още един над Курска област.

По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс упрекна Русия, че не желае да преговаря за спиране на войната срещу Украйна.

В интервю за телевизионния канал "Фокс нюз" той подкани Москва да приеме, че настъплението на войските ѝ "в действителност е спряло" и повтори думите на президента Тръмп, че руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността, включително трупащите се икономически загуби заради войната.

"За танго са нужни двама. За съжаление, това, което виждаме през последните седмици, е отказ на руснаците да проведат двустранни срещи с украинците. Отказаха и тристранни срещи с участието на президента или някой друг представител на администрацията", припомни Ванс.

Той потвърди още, че в администрацията на Доналд Тръмп се обсъжда възможността на Украйна да бъдат предоставени крилати ракети "Томахоук" с обсег на действие от над 1500 километра. Решението обаче ще бъде взето от президента Тръмп, подчерта Ванс.