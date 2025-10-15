Е дин от най-коментираните участници в Игри на волята 7 - Георги Шопа е новият гост в подкаста “След Игрите”. За някои той беше стратег, за други - безмилостен конкурент, а за трети - фаворит, който можеше да стигне до финала. Пред водещата Ваня Запрянова Георги Шопа разкри колко струва силата, когато болката е по-голяма от амбицията и какво стои зад усмивката му след отпадането.

Той сподели за травмите, които почти са го извадили от играта - двете дискови хернии, моментите на припадък и решението да продължи въпреки всичко. Говори откровено за коалициите, отношенията си с Ивайло и защо Калин го е изпратил на блатото.

Извън арената Георги е баща, спортист и човек с голямо сърце. Разказва за дъщеря си, която живее с рядка болест, за грижата, любовта и за малките победи, които правят живота смислен. Помага ли държавата на болните деца, когато инжекциите струват десетки хиляди левове?