П опулярният актьор Майкъл ДеЛано, участвал в хита „Бандата на Оушън“, трагично почина в болница в Лас Вегас, съобщи съпругата му пред The Hollywood Reporter.

Харизматичният актьор, който живявъв Вегас от 1992 г., е известен и с ролята си на управител на кaзино в емблематичния филм от 2001 г.

Той е известен и от сериала „Firehouse“ на ABC, където играе пожарникаря Сони Капуто, преди сериалът да бъде спрян след само 13 епизода през 1974 г. Звездата също така редовно играе Лу Аткинс в „Супервлак“, който се излъчва в девет епизода през 1979 г.

ДеЛано е роден във Вирджиния на 26 ноември 1940 г. Баща му е бил пилот във войската, но трагично починал преди раждането му.

ДеЛано, чието истинско име е Майкъл Ейс Дел Фати, е израснал във Филаделфия и дори е получавал писма от фенове, докато е бил редовен танцьор в American Bandstand на Дик Кларк. След това изгряващата звезда подписва със Swan Records като Key Larson през 1960 г., преди да запише песни като „A Web of Lies“ и „A Little Lovin' Goes a Long, Long Way“.

По-късно той приема сценичния псевдоним ДеЛано, след като вижда мигащ неонов знак на хотел с името, според съпругата му.