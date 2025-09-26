Б урни емоции и сериозни обвинения съпътстваха първите номинации в новия сезон на Big Brother. Вотът на участниците определи тираджията Калин Борисов, бившият поп фолк певец Мути Мутиев и студентката по фармация Мина Стоянова да се борят за гласовете на зрителите в приложението NOVA PLAY. В събота един от тях ще напусне най-популярната къща в България.

Вярващият Мути и красивата Мина получиха най-много гласове от съквартирантите, а колоритният Калин беше номиниран служебно от Big Brother още в деня на старта на социалния експеримент. Макар че част от останалите участници получиха по няколко гласа, именно Мути се оказа в центъра на категоричното неодобрение.

Напрежението в Къщата на Big Brother не приключи с номинациите, защото разпределянето на седмичния бюджет предизвика крайни реакции и разделение между съквартирантите. Различните приоритети и лични интереси доведоха до остри спорове, а неизбежните лишения вероятно ще се превърнат в основа за нови конфликтите.

В сливащия епизод Big Brother ще предизвика съквартирантите да бъдат откровени. Някои от тях ще направят тежки признания за миналото си. Кои ще бъдат те и как думите им ще променят атмосферата в Къщата и отношението към тях?

