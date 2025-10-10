Б ританският певец и китарист Джон Лодж, дългогодишен член на легендарната рок група The Moody Blues, е починал на 82-годишна възраст, съобщи семейството му, предаде БГНЕС.

Лодж – басист, вокалист и автор на песни, който се присъединява към групата две години след създаването ѝ през 1964 г. – е починал „неочаквано“, заобиколен от близките си. „С най-дълбока тъга съобщаваме, че Джон Лодж – нашият обичан съпруг, баща, дядо, зет и брат – бе внезапно и неочаквано отнет от нас“, гласи изявлението на семейството. „Всеки, който го познаваше, знае, че най-важни за него бяха любовта към съпругата му Кирстен и семейството, следвани от страстта му към музиката и вярата.“

В съобщението се посочва още, че музикантът е „напуснал този свят спокойно, заобиколен от любимите си хора и под звуците на The Everly Brothers и Бъди Холи“.

He was best known for 1973's "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)," a Top 20 hit in the U.S.: https://t.co/DJIeWgdsQ5 — UltimateClassicRock (@UltClassicRock) October 10, 2025

Роденият в Бирмингам Лодж се присъединява към The Moody Blues през 1966 г. заедно с вокалиста Джъстин Хейуърд, след като оригиналните членове Дени Лейн и Клинт Уоруик напускат групата. Заедно с останалите основатели – Майк Пиндър, Рей Томас и Греъм Едж – групата се впуска в рок вълната от края на 60-те години и постига световна слава.

Албумът им от 1967 г. „Days Of Future Passed“ се счита за един от първите концептуални рок албуми, а следващият – „In Search Of The Lost Chord“ (1968) – бележи началото на още по-смели музикални експерименти. Сред най-известните им песни са „Nights In White Satin“, „Question“ и „Isn't Life Strange“.

The Moody Blues продължават да се изявяват на сцена до 2018 г. – същата година, в която са приети в Залата на славата на рокендрола.