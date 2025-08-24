О тиде си прочута филмова звезда от световноизвестен сериал.

Отлетя при звездите любимецът от поредицата "Семейство Сопрано" - Джери Адлър. Тъжната вест, че той е починал на 23 август в Ню Йорк, съобщи семейството му.

Sopranos star Jerry Adler dies at 96: Actor worked with Woody Allen and appeared on The Good Wife https://t.co/72VVc9XSzR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 24, 2025

Адлър е роден в Бруклин и прекарва последните си мигове, заобиколен от близки в Ню Йорк. В съобщението за смъртта му се отбелязва: „Джери беше жител на Ню Йорк, истински нюйоркчанин“, пише The New York Post.

Той придобива световна слава в по-късните години, играейки ролята на еврейския съветник Херман „Хеш“ Рабкин в култовия сериал „Семейство Сопрано“, в който се появява в 28 епизода през всичките шест сезона.

По-късно участва в популярните сериали „Добрата жена“ и „Ватрени моми“.

Адлер е братовчед на известната учителка по актьорско майсторство Стела Адлер и започва кариерата си на Бродуей, където работи и като сценичен режисьор на пиесата „Моята прекрасна лейди“.

По-късно се появява в много филми, включително „Убийство в Манхатън“ на Уди Алън и „Синекдоха, Ню Йорк“ на Кауфман.

Колеги и сътрудници помнят Адлър като актьор , който е превърнал всяка реплика в незабравим момент.

Звездата си отиде на 96 години.

🕯 Jerry Adler, actor from "The Sopranos," has passed away



Adler was best known for his role as Herman "Hesh" Rabkin, a trusted advisor to the mafia boss.



He was 96 years old. pic.twitter.com/xQ2QhfH9Wq — VGTimes (@VGTimes) August 24, 2025

*Източник: Mondo