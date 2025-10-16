Е дно от най-актуалните имена в поп музиката ни - Дара Екимова, е в нова любовна авантюра.

И то не с кого да е, а с колега от музикалната сцена, с когото обаче предпочитат да пазят интимната си близост в тайна.

Става дума за талантливия Искрен Тончев, по-известен с артистичния си псевдоним Искрата. Двамата се познават от години и имат общи музикални проекти, но едва наскоро са открили допирни точки не само в професионален, но и в личен план.

Преди да се загаджи с Искрата, Дара имаше дългогодишна връзка с Борис Николов – ръководител „Развитие на бизнеса“ във „Вирджиния Рекърдс“.