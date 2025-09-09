Г орещите коментари за най-екстремното шоу на България се завръщат с нов сезон на официалния подкаст „След Игрите“. Първият епизод дава думата на двама добре познати победители – шампионът от последното издание на „Игри на волята“ Мартин Кънев и повелителят на “Sesame Турнири на волята” Светлин Митев. Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала.

Според Мартин и Светлин жените този сезон изглеждат изключително подготвени – както физически, така и психически. Двамата шампиони са единодушни, че в „Игри на волята“ прекаленото напрежение често изиграва лоша шега. Според тях пренавитите и пренадъханите участници обикновено изгарят твърде бързо – влагат цялата си енергия в първите битки, влизат в излишни конфликти и губят фокус.

В специално интервю водещата на “Игри на волята” Ралица Паскалева разкрива, че на племенните съвети този сезон ще присъства и елемент на късмет. Мартин и Светлин коментират, че това може сериозно да обърне хода на играта. Те смятат, че новият елемент ще принуди участниците да бъдат още по-гъвкави, да разчитат не само на съюзи и тактики, но и да приемат риска като част от оцеляването. Според тях именно тези непредвидими ситуации ще направят сезона още по-напрегнат и интересен за зрителите.

Сред участниците, които предизвикват най-много коментари, е Чикагото – колоритен играч с много пластични корекции. В студиото Мартин и Светлин разискват темата дали мъжете трябва да прибягват до подобни естетични промени.

