67-годишната певица Мадона е „тайно сгодена“ за любимия си Акийм Морис въпреки 37-годишната разлика във възрастта им, съобщават близки на двойката пред Radar Online.

Източници твърдят, че изпълнителката тихомълком е приела предложение от Морис, който е бивш футболист.

Двойката се запозна по време на фотосесия за списание Paper през 2022 г. и започна връзката си малко след раздялата на Мадона с боксьора Джошуа Попър миналата година. Те публично разкриха отношенията си миналото лято, а спекулациите за годеж започнаха за първи път през януари, когато Мадона публикува снимки, на които показва диамантен пръстен по време на новогодишното си пътуване до Токио.

“Happy Birthday my chargiee. I’ll love you in this life and the next and every one after” Akeem Morris, wish for his girlfriend’s, Queen of Pop Madonna Birthday ❤️🥹 #HappyBirthdayMadonna pic.twitter.com/r3u15crCSt — Madonna Ultimate (@MadonnaUltimate) August 16, 2025

Източник, близък до певицата твърди: „Мадона непрекъснато повтаря, че не иска да губи нито минута. Направи всичко възможно, но сега копнее за нещо истинско. Акийм ѝ дава това чувство на спокойствие и обвързаност. Той я разсмива, подтиква я по всички правилни начини и се отнася с нея по-добре от всеки друг преди“.

Двойката наскоро отпразнува 67-ия рожден ден на Мадона в Тоскана с шестте ѝ деца - 28-годишната Лурдес, 25-годишният Роко 19-годишният Дейвид, 19-годишната Мърси и 13-годишните близначки Стела и Естер, в разкошната вила на Стинг и Труди Стайлър.