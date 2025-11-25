Е леонора Иванова-Нори, която е в главната роля на БГ филма „Чалга“, се сгоди навръх рок шоу.

Актрисата получи изящен диамантен пръстен и се похвали с него из социалните мрежи, но първо изчака седмица, преди да го направи, видя „Телеграф“.

Гадже

Така тя вече официално от гадже стана годеница на своя колега Анатолий Ставрев.

Паметният момент се случи точно на един от концертите на британската рок група Radiohead в италианския град Болоня. Това е станало преди седмица, а Нори е изчакала да се върне у нас, за да пусне щастливата вест.

ЧРД: Нори чукна 27 на басейн

Тя бе лаконична и уточни, че точно на песента No Surprises („Без изненади“) Анатолий й е казал как всъщност има изненада за нея. И й е поднесъл бижуто, натоварено с много любов. Развълнуваната Нори веднага се е щракнала с него.

Център

„Никога не съм обичала да празнувам, защото не обичам да бъда център на внимание. Да, колкото и странно да ви звучи. В работата ми съм център на внимание, затова в личния си живот избягвам“, заяви Нори преди време пред „Телеграф“. Иванова се прочу със сериалите „Пътят на честта“ и „Братя“.

Актрисата Елеонора Иванова-Нори пред „Телеграф“: Мечтая да се запозная с Цветана Манева

С Анатолий Ставрев са гаджета от 7 години. Запознали се по време на кастинг, а след време се видели отново в НАТФИЗ. Той точно завършил класа на Ивайло Христов, а тя била първокурсничка пак при него. Анатолий има десетки роли из различни театри, но не е на щат в нито един. Докато Елеонора е в Театър „София“.