О фициалната причина за смъртта на Даян Кийтън е „първична бактериална пневмония“, но Radar Online научи, че легендарната актриса е страдала от множество здравословни проблеми в месеците преди смъртта си.

Разкриха причината за смъртта на Даян Кийтън!

Носителката на „Оскар“ почина на 11 октомври на 79-годишна възраст, а семейството ѝ потвърди, че е кремирана на 14 октомври.

Кийтън е имала няколко здравословни проблема през живота си и е била открита за битките си с рака. За съжаление, изглежда, че ужасната болест се е завърнала и тя се е борила с нея тайно.

IN MEMORIAM: Отиде си голямата Даян Кийтън!

Източници твърдят, че звездата от „Ани Хол“ е преживяла години наред повтарящ се базално-клетъчен и плоскоклетъчен карцином, като е претърпяла няколко процедури за отстраняване на лезиите.

„Тя никога не е искала ничие съжаление“, каза един приятел пред холивудския експерт Роб Шутър , който пише в Substack . „Даян се справи с това с хумор, грация и пълна поверителност“, добави той.

ЗЛАТНА МИНА: Даян Кийтън оставя несметно богатство след себе си!

Приятелите ѝ се опасявали, че продължаващата ѝ борба с рака е отслабила имунната ѝ система, правейки я уязвима към инфекцията, която в крайна сметка е отнела живота ѝ. Три дни по-късно тя беше кремирана на малка частна церемония без холивудски гости.