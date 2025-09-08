П евецът Рик Дейвис, който беше един от основателите на британската рок група Supertramp от 70-те години, почина на 81-годишна възраст.
Rick Davies, the Supertramp co-founder, singer, and keyboardist who penned some of the band's most popular and enduring songs, including "Goodbye Stranger," "My Kind of Lady," and "Cannonball," has died at age 81.— Rolling Stone (@RollingStone) September 8, 2025
Access the free article here: https://t.co/IVdkF4iX7a pic.twitter.com/qwtkT8H2OQ
След битка с рака , певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд в петък. Тъжната новина беше обявена в изявление от групата, която изрази съболезнованията си на вдовицата на Рик, Сю, пише Daily Mail.
Farewell Rick Davies, founding member of Supertramp. He co-wrote such hits as ‘The Logical Song’, ‘Take The Long Way Home’, ‘Breakfast In America’ & ‘Goodbye Stranger’ (the video below). A pickup from my parents I’ve loved Supertramp since I was a kid🥺RIPpic.twitter.com/i645opVIdO— Punt Road (@punt_rd) September 8, 2025
Рик е съосновател на Supertramp през 1970 г. заедно с колегата си певец и автор на песни Роджър Ходжсън. По-късно те привличат Дъги Томсън, Боб Зибенберг и Джон Хелиуел, с които свирят заедно от 1973 до 1983 г.
Групата беше известна с хитове като „Give a Little Bit“, „Breakfast in America“, „The Logical Song“ и „Take the Long Way Home“.
Те имаха четири номинации за наградите „Грами“ по време на съвместното си пребиваване, включително в категорията „Албум на годината“ през 80-те години.