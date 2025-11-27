Х оливудската звезда Кевин Спейси ще се яви във Висшия съд в Лондон, за да отговаря на граждански искове, подадени от трима мъже за сексуално посегателство следващия октомври, съобщи Би Би Си.

Твърди се, че актьорът е извършил посегателства срещу тях между 2000 г. и 2013 г.

На изслушването вчера съдията предложи предварителна дата за процеса - 12 октомври 2026 г. Обвиненията могат да бъдат разгледани на един процес или на три последователни процеса за всеки отделен случай.

Звездата от „Къща от карти“ отхвърля обвиненията. Той бе оправдан по обвинения за девет сексуални престъпления в наказателен процес през 2023 г.

Двама от мъжете, които обвиняват носителя на „Оскар“ по време на наказателния процес, са подали граждански искове във Висшия съд.

Единият, известен с инициалите LNP, обвинява Спейси в „умишлено посегателство“ около 12 пъти между 2000 и 2005 г.

Другият, който е с инициали GHI, казва, че е срещнал Спейси на уъркшоп в лондонския театър „Олд Вик“ и твърди, че в резултат на посегателство през 2008 г. е „претърпял психическо разстройство и финансова загуба“.

Третият мъж Рори Канън е играл в пиесата на Тенеси Уилямс Sweet Bird of Youth в театъра „Олд Вик“ през 2013 г. и обвинява Спейси, че го е опипвал на парти след пресконференцията за постановката.

Източник: БТА