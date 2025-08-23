Б ългарски шофьор на камион бе заловен при опит да внесе в Италия 81 кг марихуана, скрита в булчински рокли, съобщи ANSA.

Контрабандата е разкрита на италианското пристанище в град Чивитавекия. Наркотикът е намерен при рутинна митническа проверка на товар, пристигнал от Барселона. Шофьорът на камион, който е българин, заявил, че превозва дрехи, медикаменти и фураж за животни.

След щателна инспекция, в която ключова роля изиграва полицейското куче Лиана, са открити 68 пликчета с марихуана, умело скрити между легалните товари. Общото количество на иззетата дрога е над 81 кг, а потенциалната й продажна цена на черния пазар е над 450 000 евро.

¡Un cargamento insólito! En Italia, autoridades decomisaron un cargamento de marihuana con un valor de 450 mil euros oculto dentro de... ¡vestidos de novia! El ingenioso método de contrabando fue descubierto durante una inspección de rutina. La noticia demuestra que el crimen… pic.twitter.com/PZjZrydgu3 — EjeCentral (@EjeCentral) August 23, 2025

Арест

Шофьорът на камиона е арестуван по подозрение в международен наркотрафик.

Разследването продължава, като властите целят да установят точния произход на наркотиците, трасето на трафика им и възможните съучастници, организирали превоза, използвайки именно пристанището на Чивитавекия като ключов канал.

#GdiF #Roma e @AdmGov : sequestrati al porto di Civitavecchia oltre 81 chilogrammi di marijuana nascosti tra abiti da sposa. Arrestato autotrasportatore.#NoiconVoi pic.twitter.com/pkrkm4Ic17 — Guardia di Finanza (@GDF) August 22, 2025

Част от заловената марихуана

Булчинските рокли, сред които била скрита дрогата.