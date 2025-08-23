Б ългарски шофьор на камион бе заловен при опит да внесе в Италия 81 кг марихуана, скрита в булчински рокли, съобщи ANSA.

Контрабандата е разкрита на италианското пристанище в град Чивитавекия. Наркотикът е намерен при рутинна митническа проверка на товар, пристигнал от Барселона. Шофьорът на камион, който е българин, заявил, че превозва дрехи, медикаменти и фураж за животни.

След щателна инспекция, в която ключова роля изиграва полицейското куче Лиана, са открити 68 пликчета с марихуана, умело скрити между легалните товари. Общото количество на иззетата дрога е над 81 кг, а потенциалната й продажна цена на черния пазар е над 450 000 евро. 

Арест

Шофьорът на камиона е арестуван по подозрение в международен наркотрафик. 

Разследването продължава, като властите целят да установят точния произход на наркотиците, трасето на трафика им и възможните съучастници, организирали превоза, използвайки именно пристанището на Чивитавекия като ключов канал.

Част от заловената марихуана

Булчинските рокли, сред които била скрита дрогата.

