Здравните власти по света бият тревога! В Китай избухна огромна епидемия от смъртоносния вирус Чикунгуня, пренасян чрез ухапване от заразен комар.

Само за два месеца случаите в южната провинция Гуандун са се удвоили – от 7 000 на 16 500, а заразата вече прескача граници и достига Европа.

Световната здравна организация (СЗО) определи ситуацията като „най-голямото документирано огнище на Чикунгуня в историята“.

До края на септември са отчетени над 445 000 инфекции и 155 смъртни случая в 40 държави.

Огнището започнало в края на юли, а китайските власти въвеждат локални локдауни и масово пръскане с инсектициди. По телевизиите се появиха кадри на пациенти, изолирани в болници под мрежи срещу комари.

Австралийски експерти предупредиха пътуващите към Китай и Азия да са нащрек – опасни видове комари, способни да пренасят вируса, вече са засечени и в Северен Куинсланд.

„Хората, които се завръщат от чужбина, трябва да следят за симптоми – висока температура, силни болки в ставите, гадене, обрив“, заяви д-р Катрин Бенет от университета Дийкин.

Вирусът не винаги е смъртоносен, но може да причини мъчителни болки, които продължават месеци или дори години. При тежки случаи се стига до вътрешни кръвоизливи, органна недостатъчност и смърт. Особено уязвими са новородени, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

Засега няма лек, а само облекчаване на симптомите. Лекарите препоръчват парацетамол, много течности и защита от комари – репеленти, мрежи и дълги дрехи.

На пазара вече има две ваксини – IXCHIQ (за 18–64 г.) и Vimkunya (над 12 г.).

Междувременно вирусът прескочи в Европа – 63 нови случая във Франция и 30 в Италия само за първата седмица на октомври.

„Това е сериозно предупреждение, че климатичните промени и глобализацията вече правят тропическите вируси световен проблем“, предупреждават експертите.