Е вропа, Азия и Америка са обхванати от тревожна вълна на зарази, които сякаш връщат света векове назад. От Италия до Китай, от Бразилия до Калифорния — вируси, комари и древни болести поставиха планетата под нова биологична заплаха.

Западнонилската треска сее страх в Италия

Това лято италианците живяха в напрежение. Според данни на Висшия институт по здравеопазване — 351 души бяха заразени със западнонилски вирус, а 22-ма починаха. Вирусът вилнее в 14 области, включително Лацио и Кампания.

Причината – ухапвания от заразени комари Culex. Повечето заразени нямат симптоми, но при някои се появяват висока температура, обриви, мускулни болки и дори неврологични усложнения. Най-застрашени са възрастните и хората с хронични заболявания.

Новият кошмар – Чикунгуня, вирусът, който „огъва“ хората от болка

Докато Италия се бори с една зараза, друга плаши целия свят. Вирусът чикунгуня (в превод – „онзи, който се огъва“) покосява хората със силни болки в ставите и висока температура. Заразените често не могат да държат химикалка или телефон от болка.

Само тази година са регистрирани над 240 000 случая по света и 90 смъртни изхода. Китай дори обяви „война на комарите“ – военни пръскаха улиците, а заразените бяха изолирани, както при Ковид-19. Провинция Гуандун с близо 10 000 случая преживява най-голямото си огнище в историята.

Климатичните промени – рай за комарите

Според експерти от СЗО глобалното затопляне разширява зоните, в които комарите се размножават. В Европа се появяват нови видове, а наводненията и високата влажност създават идеални условия за развитие на вирусите.

САЩ изтръпнаха – чумата се завърна!

И докато светът гледа към комарите, в Америка се събуди древен кошмар. Жител на Калифорния беше диагностициран с чума – същата болест, която през Средновековието изтреби милиони. Случаят е потвърден в окръг Ел Дорадо, а заразата е пренесена от… бълхи по гризачи!

Френските медии напомнят, че през юли човек в Аризона почина от белодробна форма на чумата – първи подобен случай в САЩ от 2007 г.

Здравните власти предупреждават: избягвайте диви гризачи, третирайте домашните любимци и не докосвайте мъртви животни.

Комари, вируси и древни бактерии – 2025 се превърна в година, в която природата напомни колко крехки сме.