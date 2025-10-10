М илиони души по света ще получат ваксина против грип тази зима, но лекарите предупреждават, че макар инжекцията да е безопасна и ефективна, няколко често срещани навика биха могли да я направят по-малко ефективна или да ви накарат да се чувствате по-зле след това.

Ваксината срещу грип се препоръчва за тези, които са най-застрашени от сериозно заболяване, включително хора на 65 и повече години, бременни жени и хора с отслабена имунна система. Това може да намали наполовина риска от заразяване, но изследванията показват, че простичките избори преди и след ваксинацията могат да повлияят на нейния ефект.

Една от най-големите грешки, според експертите, е твърде рано да се посяга към обезболяващи. Изследванията показват, че противовъзпалителните лекарства като ибупрофен могат да потиснат имунния отговор на организма, като блокират възпалението, необходимо за създаването на защитни антитела. Парацетамолът се счита за безопасен за облекчаване на леки странични ефекти, като болки в ръката или ниска температура, но лекарите съветват да го избягвате преди ваксинацията, пише Daily Mail.

Някои проучвания показват, че превантивното приемане може да намали ефективността на ваксината по подобен начин. Прекомерната употреба на болкоуспокояващи носи своите рискове. Голямо дългосрочно проучване на повече от половин милион души над 65 години установи, че тези, които редовно приемат парацетамол, са по-склонни да развият стомашни язви, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания. Дори ниската употреба – едва два пъти за шест месеца – е свързана с по-висок риск от кървене в червата.

Пиенето на алкохол също може да ви накара да се почувствате по-зле след ваксината. Въпреки че е малко вероятно от време на време чаша вино да причини вреда, е известно, че прекомерната консумация на алкохол отслабва имунната система, като влияе върху способността на белите кръвни клетки да се борят с инфекциите. Това може да увеличи риска от умора, мускулни болки и болезненост около мястото на инжектиране и да ви направи по-уязвими към заразяване с други бактерии.

Алкохолът е и диуретик, което означава, че увеличава загубата на течности чрез урината. Това може да доведе до дехидратация, което според някои проучвания може да забави производството на антитела, което прави ваксината малко по-малко ефективна.

Упражненията също могат да имат значение. Експертите препоръчват да се избягват интензивни тренировки за ден или два след ваксинацията, тъй като високоинтензивните тренировки могат да увеличат умората и главоболието.