У чените от Университета в Кеймбридж успяха да модифицират кръвната група на бъбрек на донор, преди да го трансплантират на реципиент, чието тяло „добре понесло“ новия орган, без признаци на незабавно отхвърляне.

Тъй като операцията е опасна, този бъбрек е трансплантиран на пациент в мозъчна смърт.

Само в Съединените щати над 100 000 души чакат за орган. Според американски данни бъбреците са най-търсените органи, въпреки факта, че е възможно да се дари бъбрек, докато е още жив, за разлика от други органи с голямо търсене.

Една от причините, поради които даден орган може да не е подходящ за определен реципиент, е несъвместимостта на кръвната група.

В Кеймбридж изследователският екип успява да използва ензим, подобен на „молекулярни ножици“, за да премахне B антигени от човешки бъбрек, като по този начин го трансформира в бъбрек тип 0, който следователно може да бъде трансплантиран в A, B и O бъбреци без никакви проблеми.

Резултатите от работата са публикувани в списанието Nature Biomedical Engineering, според което подобни подвизи са постигнати за първи път при белодробни трансплантации, преди изследването да бъде разширено до бъбреци.

В Китай са проведени подобни експерименти с по-обширно и по-дълго наблюдение за евентуални признаци на имунно отхвърляне. Реципиентът, също в мозъчна смърт, е имал високи нива на анти-А антитела, което не е попречило на трансплантацията на бъбрек, чийто първоначален тип е бил А.

Някои признаци на имунен отговор започват да се появяват още на третия ден, но авторите казват, че събраната информация би могла да допринесе за разработването на клинични протоколи за борба с това явление в случай на трансплантация на жив реципиент.

Източник: БГНЕС