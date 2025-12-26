- Проф. Байкова, кулинарният маратон за Бъдни вечер и Коледа започва. Как едновременно да се насладим на вкусната трапеза и да не застрашим здравето си?

- Свръхкомбинацията и свръхконсумацията на различни видове храни увеличава риска от възникване на възпаления. Поставен в режим на свръхработа, както всеки друг орган, така и храносмилателната система реагира със стрес, т.е. възникване на болестен процес – в случая на възпаление. Когато натоварим стомаха и червата, изведнъж имаме проблем с панкреаса или жлъчно-чернодробното звено. Тази храносмилателна триединна система в медицината метафорично се нарича Бермудски триъгълник. Затова много често по време на големите празници определени отделения в болниците се препълват с пациенти точно заради неразумното поведение на трапезата. Може да се стигне до панкреасно възпаление, което е свързано с една от най-силните болки.

- Трапезата на Бъдни вечер е отрупана с огромно количество храна. Как да опитаме всичко без последствия и злоупотреба с храна?

- На Бъдни вечер първо трябва да започнем с прием на течност и салатата. Така ще раздвижим и събудим червата. Течността ще отмие остатъци от предходни хранения. Тя в никакъв случай не бива да бъде алкохолна напитка, а домашен студен чай, вода или разреден айрян. Храните, които консумираме, винаги се подреждат на нива в 7, 5 метра храносмилателен тракт. Зеленчуците, като богати на целулоза и високо водно съдържание, ще раздвижат червата и ще подобрят моториката и ще подготвим храносмилателната система за предстоящото натоварване. След около 15-30 минути вече можем да консумираме предястието. След още полови час поднасяме питката с късметите, за да видим на кого ще се падне паричката. Тогава вече можем да направим първата наздравица. Традиционно в България това е ракията, но трябва много да внимаваме, защото тя е с висок алкохолен градус, а алкохолната субстанция започва да се усвоява още от устната кухина. Етанолът е водноразтворима субстанция, т.е. разтваря се във вода и мазнини. Ние не трябва да консумираме алкохол без чаша вода, за да можем да забавим риска от настъпване на опиянение.

- А основното ястие?

- Половин-един час по-късно ще сервираме основното ястие - на Бъдни вечер. Избираме за себе си или сармичките със зелеви листа, или пълнените чушки с боб. Малко по-късно ще пробваме и от другите храни, но като следястие. Традицията повелява на Бъдни вечер да има 7, 9 или 11 на брой ястия. На масата трябва да има много малки количества ядки и сухи плодове. Нашите зимни салати са на базата на кореноплодните зеленчуци, които са много полезни, нискокалорийни и с високо съдържание на фибри и имат засищаш ефект. Трябва да мислим за качването на килограмите, защото още при подготовката ние мислим хем да намалим риска от възникването на възпалителен процес, хем да запазим и съхраним трудно постигащото се напоследък телесно тегло. Никой не иска да излезе от празничния период с 3 килограма отгоре. След следястията следва десертът – тиквеник или ошав, но те следва да бъдат сервирани в много малка порция, колкото за спазването на традицията.

- На Коледа се въвежда и месото. Какви правила трябва да спазват постещите досега?

- В първия ден на Коледа настъпва коренна промяна в модела на хранене. Съветът към хората, които са постили, е да включват постепенно, през няколко часа, всяка нова храна от животински произход в последователността, в която са били изключени. Така например е добре сутринта да предложим на семейството печивата си със сирене и яйца в баницата, но вече с късмети. В 10 часа да поднесем с кафето или с чая коледните си сладки или парченце сладкиш. На обяд ще консумираме месото с киселото зеле, салатите са туршии и кисело зеле. Не консумирайте белтъчна и въглехидратна храна в един прием, защото е натоварващо. Месото трябва да консумираме с леките зеленчуци като зеле, праз лук, моркови, ряпа, алабаш и т.н. При приготвяне на сармите изкиснете зелето за половин час, защото солта задържа вода в тялото - така ще натоварим сърцето с повишеното количество течности, с което трябва да се справим при изпомпване на кръвта. Така се повишава рискът от вдигане на кръвно. Би трябвало обедът да включва чисто свинско със зеле или пуйка. В 16.00 часа може да си позволим десерт. Дали е коледен кейк, сладки или шоколадов шедьовър – нашият съвет е те да бъдат леки. Вечерята трябва да бъде лека - на базата на риба или само зеленчуци.

- За какво трябва да внимаваме при приема на алкохол?

- Съветът по отношение на алкохолните напитки е да избираме един вид. Например - чаша вино за дамите и две за господата е безрисковата консумация. Ако е концентрирана напитка, тя трябва да бъде 40-50 милилитра за жените, разредена с вода, и 100 милилитра за мъжете. В случаи, че пием светло пиво, дамите могат да приемат 330 милилитра и 500 за мъжете.

- Как може да разтоварим организма след празниците?

- Естествено в първия възможен ден след Коледа, може би за два или три последователни дни, трябва да започваме бавно и сигурно да намаляваме видовете на онези висококалорични ястия и десерти, които сме консумирали в празничния период. Изключете мазните меса, но не изведнъж. Би било голям стрес за организма силната рестрикция към храна след период на свръхконсумация. В този период нямаме никакво намерение да поставяме организма си под стрес. Затова първо изключваме мазните свински меса, капамата, тутманиците, баниците. Минаваме на риба и яйца с извара, на миш-маши. Ние специалистите казваме, че са необходими три последователни дни за разтоварване. През този период трябва да наблягаме на плодове и зеленчуци. За да не се чувстваме гладуващи, добре би било зеленчуците в този период да ги поднасяме леко термично обработени като зеленчукови супи, за да има и течности, и да раздвижим отделителната система. Те могат да се поднесат печени, задушени и гриловани, пасирани. Ако сме на работа и имаме нужда от малко повече калории и енергия, можем да добавим или кисело мляко, или извара. Може да включим към менюто малко риба или маслини. Така ще отидем към следващите празници без никакъв проблем. На 2-3 януари трябва отново да разтоварим организма преди следващата порция празници. Тогава вече ще сме върнали към норма. Последната ни мастна капчица е лабилна и организмът първо нея ще разгради и затова казах, че ще се върнем към норма.

- Колко качваме по празниците?

- Аз мисля, че поне 2 килограма, но те не са наши, те са частично задръжка и на течности. Затова е хубаво да се направят няколко дни само на плодове и зеленчуци, защото те са богати на фибри и вода.

Това е тя:

Проф. д-р Донка Байкова е професор по хранене и диететика, доктор по медицина

Завършила е немска езикова гимназия със златен медал

През 1976 г. завършва медицина в София

През 1981 г. защитава дисертационен труд след редовна докторантура

В момента е консултант в медицински център

Участва в различни проекти със своята експертиза

Консултира научни и други организации

Милена Димитрова