Ж ените – тайните супергерои на човешката биология! Статистиката отдавна показва, че жените живеят по-дълго и са по-устойчиви на болести, но учените най-сетне разкриват защо. Според нови изследвания, цитирани от „New Scientist“, женската имунна система е истинска машина за защита – по-ефективна, по-бърза и по-умна от тази на мъжете.

Х хромозомата – тайната суперсила

Имунологът Дуйгу Укар от лабораторията „Джаксън“ обяснява:

Жените имат две Х хромозоми, а в тях са скрити ключови имунни гени.

Ако един ген „забие“, резервният веднага го компенсира.

В резултат женското тяло открива инфекции по-рано и реагира по-силно.

Учените вярват, че това може да е причината жените да имат 20% по-нисък риск от рак, защото организмът им по-успешно потиска туморните клетки.

А мъжете? Уви… Y хромозомата им пречи

При някои мъже, особено от европейски произход, определени варианти на Y хромозомата увеличават риска от сърдечни заболявания, отслабен имунитет и прекомерно възпаление.

И още: генът UTY прави част от мъжете по-уязвими към сложни автоимунни състояния.

Естрогенът – хормонът, който прави жените „непоклатими“

Женският хормон естроген не само пази сърцето, но и:

Укрепва вродения и адаптивния имунитет

Активира клетки убийци, които унищожават патогените

Помага на организма да запомня дълго вирусите

Подсилва реакцията към ваксини

Затова жените реагират по-добре на имунизации и запазват имунната памет по-дълго.

Полът – ключ към здравето през целия живот

„Биологичният пол остава един от най-силните фактори за здраве и болести“, казва Каролайн Дънкомб от Станфорд. Той определя как тялото се защитава, как старее и как реагира на околната среда.