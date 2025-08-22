Европа пламна от тропически болести. Заразите, предавани от комари, бележат рекорден ръст. Европа отчита безпрецедентен брой огнища на инфекции, пренасяни от комари, като чикунгуня и западнонилска треска, съобщи Европейската агенция за контрол и превенция на заболяванията (ECDC). Причината според експертите е климатичната криза, която превръща подобни епидемии в „нова нормалност“.

Разпространение

Все по-дългите и интензивни сезони на предаване на вируси се дължат на комбинация от фактори като повишаващите се температури, по-дългите лета, по-меките зими и промените в дъждовните модели, обясняват от ECDC. Тези условия създават идеална среда за разпространение на комарите и болестите, които те пренасят.

„Влизаме в нова фаза, в която по-продължителното, по-широко и по-интензивно разпространение на болести, предавани от комари, се превръща в новото нормално“, заяви директорът на агенцията Памела Ренди-Вагнер.



Комарът Aedes albopictus, който може да пренася чикунгуня, вече е установен в 16 европейски държави и 369 региона, докато преди десетилетие е бил засечен едва в 114. Само през 2025 г. континентът е регистрирал 27 огнища на чикунгуня – най-много в историята. За първи път е установен и случай във френския регион Елзас – изключително необичайно за тази географска ширина и знак за разширяване на риска на север.

Разпространението на случаи на нилска треска в Европа расте, като през последното десетилетие инфекцията се открива всяка година в нови области. Тази година за първи път са съобщени случаи в италианските провинции Латина и Фрозиноне, както и в окръг Сълаж в Румъния. Европа е отчела най-големия брой случаи на западнонилски вирус за последните три години. ECDC очаква броят на инфекциите да продължи да се увеличава, като вероятно ще достигне своя сезонен връх през август или септември.

Защита

335 случая на местно заразяване със западнонилска треска са регистрирани в осем държави. 19 от болните са починали, като най-засегната е Италия с 274 инфекции.

„С развитието на този епидемиологичен пейзаж все повече хора в Европа ще се оказват в риск“, коментира Селин Госнeр от ECDC. Тя подчерта, че превенцията е по-важна от всякога – както чрез координирани здравни действия, така и чрез лична защита.

Агенцията препоръчва използването на репеленти, носенето на дълги дрехи и поставянето на мрежи на прозорци и легла като ефективни мерки за намаляване на риска от ухапвания.

Милена Димитрова