Р аботниците вече да имат право на платен годишен отпуск до 4 часа, за да преминат профилактичен медицински преглед. Това предлагат депутати от ПП-ДБ с промени в Кодекса на труда, съобщава pariteni.bg. Платеният отпуск ще се поема от работодателя, а инициативата цели да стимулира навременната грижа за здравето.

Същевременно Националната здравноинформационна система ще започне да изпраща автоматични покани за прегледи, изследвания и направления при специалист. Лекарите обаче ще могат да променят или допълват назначенията по своя преценка. Ако пациентите нямат електронна поща, поканата ще пристига на хартия чрез НЗОК.

Но най-шокиращата новина идва от болниците: новите промени в Закона за здравното осигуряване въвеждат таван на доплащанията от пациенти. Това означава, че здравноосигурените вече няма да бъдат задължавани да доплащат за услуги, включени в пакета на НЗОК.

За медицински изделия и лекарства, които не са част от основния пакет, болниците ще трябва да дават писмена обосновка за доплащането и да предоставят отчет в НЗОК всеки месец. Доплащането ще се разрешава за не повече от половината пациенти на месец, като сумата не може да надвишава 30% от стойността на услугата, която НЗОК покрива. Ако бъде превишен таванът, болницата трябва да получи одобрение от НЗОК.

След лечението пациентите ще получават фактура, в която ще са описани всички платени от тях услуги и медикаменти.