П разниците винаги носят онова специално желание за близост до любимите хора - време, уют и спокойствие заедно. Романтичната почивка неслучайно е сред най-търсените подаръци - тя не изисква дълги полети, сложна подготовка и тежки планове. Нужно е само желание да избягате за уикенд и да си подарите няколко дни, през които светът се превръща във филм, наречен "Аз и ти"!

Опаковайте емоцията с нашите 5 идеи защо да подарите романтична почивка тази Коледа:

Подарявате време - най-ценната валута в една връзка

Няма по-хубав подарък от това да сте заедно - без графици, работни срещи и телефони. Само няколко дни, посветени на вас - разговори до късно, закуски в леглото, дълги разходки, смях и тишина в най-добрия смисъл на думата. Това е подарък, който не събира прах, а спомени!

България крие безброй романтични кътчета

Малък хотел с камина в Родопите. SPA курорт с топли минерални басейни. Уютна къща за гости - на брега на язорир или до ски писти. Морски уикенд извън сезона, когато плажът е само за вас. Страната ни е пълна с чудни местенца, които сякаш крещят "Романтика". Всичко е близо, достъпно и много по-спокойно, когато сте с любимия човек!

SPA изживяване за двама

Топли минерални басейни, сауна, масаж, ароматерапия… Тези на пръв поглед дребни ритуали превръщат почивката в истинска терапия за връзката, правят уикенда наистина специален и дават възможност да се обърнете към себе си и към половинката.

Малко приключение никога не вреди

Романтиката не е само рози и шоколад. Тя може да бъде гледка от връх на Витоша, разходка из старинните калдъръми на Велико Търново, термален басейн в Девин или дегустация на вино сред лозята край Мелник. Пътуването заедно носи онова специално и безценно усещане "Ние сме екип"!

Универсален подарък с много емоция

Романтичното бягство е подарък, който носи настроение, очакване и дори нетърпение. Подходящ е за двойки на всеки етап - за влюбени, за младоженци, за родители, за хора, които имат нужда от рестарт, и за всички, които искат още малко "ние".

Понякога най-големият лукс е да избягате за два дни и да бъдете заедно, далеч от рутината. Романтичното бягство е подарък, който не просто се харесва, а се преживява.

А ако търсите вдъхновение къде да отидете или какво да поднесете като изненада, в празничната работилничка на Grabo ще откриете много уютни идеи, създадени точно за двама!