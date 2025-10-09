С ъвсем скоро ще се наложи да спре приема на заявки по инициативата "Избирам България", съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефтимова по време на заседание на Комисията по политиките за българите извън страната.

зам.- министър Наталия Ефтимова

"Предполагам, че съвсем скоро, предвид много големия интерес, ще се наложи да затворим набирането на заявки.

Да бъдат всичките оценени и преценени дали са допустими или не. За да може да се прецени имаме ли още бюджет, за да отворим отново кандидатстването.

Аз лично предполагах, че за около поне 2 месеца ще ни трябва да наберем необходимия минимален брой заявки.

Той се случи буквално за 4,5 дни от отварянето на процедурата, така че още отсега обмисляме гъвкави възможности затова да бъдем атрактивни и контролните механизми да са безкомпромисни, за да не се допускат нерегламентирани действия".

"Избирам България" е инициатива, която цели да стимулира трайно установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

*Източник: БНР