2026-а година ще бъде по-щедра откъм дълги уикенди и възможности за почивка. Докато през 2025 г. много от националните празници се падаха в средата на седмицата (1 май, Гергьовден, Коледа), което накъсваше работния ритъм, без да дава възможност за дълга почивка без пускане на отпуск, през 2026 г. празниците се сливат по-лесно към уикендите.

Заради преминаването на страната ни към единната европейска валута почиваме четири дни в началото на Новата година. На 3 март отдъхваме само за ден. За великденските празници се почива четири дни - от Разпети петък до втория ден на Възкресение.

В началото на май уикендът ни става тридневен, така може да отидем на екскурзия в дните от 1 до 3 май. Гергьовден се пада в сряда и съответно се почива само на деня. Следващата поредица от почивни дни е на 23, 24 и 25 май. От 5 до 7 септември също може да планираме пътуване, защото това ще е поредният по-дълъг уикенд. На 22 септември отново отдъхваме само за ден.

Последната дълга почивка, цели пет дни, е от 24 до 28 декември.

Владимир Христовски