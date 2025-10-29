Р ая Назарян е новият председател на 51-вото Народно събрание. Изборът ѝ беше подкрепен от 129 депутати.

В началото на пленарното заседание досегашният председател Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста.

„Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. Беше казано, че никой на никого не е длъжен. Напротив - дължим го на гражданите, които преди една година гласуваха за нас и на тези, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, за съгласие и коалиционна култура. Като народен представител и част от ПГ на "БСП- Обединена левица" доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва - с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика. За мен беше чест”, каза Киселова и беше аплодирана от народните представители.

Припомняме, че във вторник Съветът за съвместно управление реши да се въведе ротационно председателство на Народното събрание, като всеки представител ще бъде на поста 10 месеца.