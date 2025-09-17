Д обра новина за шофьорите - както се очакваше - въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност. Това важи за пътните превозни средства до 3,5 тона, чиито собственици ще могат да се възползват от новата екстра, разчитайки сега на седмични или уикенд винетки, като най-краткосрочни, реши Министерският съвет с промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Освен това, при ползване на платената републиканска пътна мрежа без закупена винетка, дължимата минимална такса ще бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии въглероден двуокис.

Предвижда се тол таксите да се определят според техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3.