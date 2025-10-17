Д иректорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка. Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

До оставката на полицейския шеф се стигна след изборите в неделя за общински съветник, след които "ДПС-Ново начало" излевзе като първа политическа сила, а ГЕРБ - шеста и управляващото мнозинство се разтресе, съобщи първо Бойко Борисов.

"Доколкото разбрах от Митов директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.