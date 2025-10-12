В неделя ще остане ветровито, като в Дунавската равнина, североизточните райони и района на Сливен ще духа и временно силен вятър от запад-северозапад.

Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Почти без валеж. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, за София – около 6 градуса, максималните – между 15 и 20 градуса, за София – около 15 градуса.

Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°, показва прогнозата на НИМХ за следващите дни.

Във вторник облачността ще се вплътни и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. В сряда и четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. В петък вероятността за валежи е малка, ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще се обърне от юг-югозапад и температурите слабо и за кратко ще се повишат.

В събота вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще започне да нахлува сравнително по-хладен въздух. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са без съществена промяна, дневните ще се понижават и ще са от 10°-12° в Западна България до 17°-19° в югоизточните райони.