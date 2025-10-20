В понеделник ще се състои среща на управляващата коалиция. На нея трите партии в коалицията - ГЕРБ, БСП и ИТН ще обсъдят дали и как да продължи съвместното управление на страната.

Срещата е свикана от премиера Росен Желязков.

Очаква се една от основните теми да бъде и необходимостта от влизането на „ДПС-Ново начало” в парламентарно мнозинство с цел приемане на първи бюджет в евро.

Към момента неофициално е известно, че ще бъде поискана оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

"Трусът" в коалицията настъпи след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ останаха шести, а лидер според гласовете се оказа ДПС-Ново начало. Тогава Борисов обяви, че повече няма да бъде параван за коалицията. Същия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, което се очакваше на следващия ден.

От БСП вече коментираха, че са готови на всякакви промени и компромиси само и само да не се стига до предсрочни избори.

От ИТН към момента няма официален коментар, посочва БГНЕС.