С лед фаталния инцидент в Пловдив, при който 78-годишен мъж загина, ударен от паднал клон на дърво, съпругата на жертвата заяви, че веднага след погребението завежда дело.

ТРАГЕДИЯ: Почина пловдивчанинът, смазан от клон

„Само да мине погребението, завеждам дело. Набелязала съм си хора, ще ги съдя до последно. Не за пари, а за да разберат, че не си гледат работата. За това получават заплати”, каза Елена Богутлиева пред NOVA.

По случая вече беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове”. Владимир Илиев твърди, че е подавал сигнали към общината за опасни дървета. „Чрез ваши колеги преди две години направихме репортаж за цялата редица от дървета, всички тези тополи. Познат съм в социалните мрежи като експерт по микология и биология. Това е моe хоби. Забелязах, че всяко второ дърво е засегнато от една дърворазрушаваща гъба - тополова панчушка. Тя не засяга живи дървета, а само мъртви. Това означава, че дървесината на тези дървета е компрометирана. Тя е загинала и те се разрушават отвътре. Решението е отстраняване. Дърветата отдавна са в края на живота си”, заяви Илиев.

От общината в Пловдив съобщиха, че започва проверка на състоянието на дърветата по поречието на река Марица и ще премахват потенциално опасните клони.

Елена Богутлиева разказа и как се е случил инцидентът. „В 13:00 часа ми се обадиха от полицията, че е в Спешното. Щях да припадна от притеснение. Обадих се на сина ми. Отидохме веднага. Беше в шокова зала. Казаха, че трябва да се оперира, защото е с три счупени шийни прешлена, тазови прешлени, ръката му почти счупена, а на главата му имаше огромна рана. Получил е силна аритмия. На сутринта дежурният лекар ми се обади и каза, че е починал от масивен инфаркт”, обясни Елена Богутлиева.

Съпругът й редовно правил разходки покрай Марица. „Клонът като се е отчупил, право върху главата му. Момче и момиче от съседната пейка са се обадили на полицията, пожарната. Мъжът ми е бил затиснат”, каца Богутлиева.