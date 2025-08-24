П очина 78-годишният мъж, който в събота пострада тежко, след като върху него се стовари масивен клон в Пловдив. Инцидентът стана по алеята на бул. "Марица-север".

"С дълбока скръб научихме, че снощи в болницата е починал 78-годишният мъж, пострадал при инцидента с паднал клон на бул. Марица-Север в Пловдив. Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент", написаха от Общината.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

"Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации", допълват от Общината, писа marica.bg.