П арламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост. Отново беше предложено второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г. 125 народни представители гласуваха „за“, 46 „против“ и един „въздържал се“, с което предложението бе прието. След поискано прегласуване резултатът не бе по-различен. Със „за“ гласуваха 126 депутати, 46 се обявиха „против“, нямаше „въздържали се“.

Ветото на държавния глава бе преодоляно с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима депутатите нечленуващи в парламентарна група.

В пленарната зала почти нямаше дискусия. Единствен Христо Расташки от МЕЧ се изказа от парламентарната трибуна: "Целта е да се продадат 4 хиляди имота. Те са държавна собственост, а тук ни беше обяснявано, че са с отпаднала необходимост. По този начин се извършва най-голямата приватизация от 1996 година".

Преди около месец управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета и между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 се разхвърчаха искри. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори "грабеж".

Тогава президентът Радев настоя, че правителството "стяга най-големия грабеж от 90-те години", а след това наложи вето.

*Източник: NOVA