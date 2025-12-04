В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, показващи съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ - Кюстендил по време на проверка на пътя, съобщиха от пресцентъра на ведомството, предадe БТА.

От министерството уточняват, че паралелно със сигнала вицепремиерът е разпоредил и вътрешна проверка в агенцията, с цел да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая. Служителите, участвали в проверката, са отстранени от длъжност до изясняване на ситуацията.

ЛЯВА РЪКА, ДЕСЕН ДЖОБ: Подкупи ли прибират тези даиджии?! (ВИДЕО)

„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има - без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това“, заяви вицепремиерът Караджов.

От Районната и Окръжната прокуратура в Кюстендил казаха за БТА, че при тях няма образувани преписки.

"Не съм запознат и не мога да давам информация", каза директорът на "Автомобилна администрация" в Кюстендил Славчо Кирилов, потърсен за коментар по повод сигнала. "Не съм оторизиран да давам информация", каза още Кирилов.