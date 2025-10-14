Н е са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места мъгливо, а температурите са от 0 до минус 2 градуса.

Над планините облачността ще бъде предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Източник: БТА