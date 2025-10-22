А ктуализация на бюджета ще бъде гледана от Столичния общински съвет утре. Това обяви пред „Телеграф“ кметът на града Васил Терзиев. Той уточни, че общинските съветници ще гласуват промяната на финансовата рамката утре и изрази надежда да получи подкрепа от групите в Съвета.

Предложението

Предложението за актуализацията на парите на града предвижда да бъдат насочени допълнителни средства към най-важните за града области – образование, водоснабдяване, здраве и култура. С нея общината ще спаси близо 40 млн. лв. от капиталовата програма, които без промяната биха останали неизползвани в края на годината поради забавяне или възпрепятстване на определени проекти. Вместо това тези средства ще бъдат пренасочени към приоритетни и готови за изпълнение проекти, които носят реални резултати и пряка полза за хората. „С тази актуализация не просто усвояваме средства, а ги преразпределяме и ги влагаме там, където биха придали най-голяма добавена стойност за гражданите“, заяви Терзиев. Заместник-кметът по финанси и здравеопазване Георги Клисурски заяви, че актуализацията е „израз на финансова отговорност и управленска ефективност, така че София да ускорява, вместо да стагнира своето развитие, защото гражданите очакват повече реализирани обекти и конкретни резултати“.

Цели

С част от актуализирания бюджет ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула“ – нула деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение. Значителен ресурс ще бъде насочен към седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и "Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим. Сред приоритетите е и неотложният ремонт в Първа градска болница, който ще подсигури безопасни условия и нормална медицинска грижа за пациентите.

Наред с това ще бъде довършена сградата на минералната баня в „Овча купел“, както и завършване на ремонта на Театър „София“. Друга част от ресурса ще бъде насочена към неотложни и напреднали инфраструктурни проекти, чието завършване е от ключово значение за устойчивото развитие на града. Ще бъдат заделени пари за текуща поддръжка и ремонт на пътищата в обем, съпоставим с предходни години, така че да се гарантира качествената зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта. Общината ще спази и поетия ангажимент средствата от увеличението на туристическия данък да бъдат насочвани изцяло към развитието на София като туристическа дестинация чрез подкрепа за културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които изграждат устойчив и разпознаваем облик на града.

Владимир Христовски