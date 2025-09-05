С толичният кмет Васил Терзиев с първи коментар по случая с катастрофата на трамвай в района на Румънското посолство. Според него порочната и честа практика трамваите да бъдат оставяни без надзор от ватманите трябва да се санкционира. По негови думи бюджетът, отделен за транспорт, не е правилно разпределен, предаде NOVA.

РАЗПЛЕТОХА МИСТЕРИЯТА: Ето какво се е случило с трамвая беглец!

„Когато бюджетът не пораства колкото амбициите ни, трябва да се задоволяваме с това, което имаме, и да бъдем разумни как ще бъде разпределено. Защото ти можеш да вдигнеш само заплатите, но това няма да промени нищо. Заради това казах, че тези 300 лева увеличения на човек няма да доведат до желания резултат - не се е повишило изпълнението на транспортната задача, не са се увеличили водачитe, увеличили са се болничните дни”, посочи кметът.

ЗДРАВА МОТРИСА НЕ ОСТАНА: Пореден трамвай дерайлира в София! (СНИМКА)

От дружеството представиха данни, че общо пътните инциденти с трамваи и тролеи за 2024 г. са били 528. Спрямо предходната година те са се увеличили с около 50. По вина на водача те са 79 за миналата година и 91 за 2023 г. Средногодишно има 1 починал човек в следствие на инцидент.