Ш офьор се заби в полицейския участък след гонка. Джигитът е от село Хитрино, пише chernomore.

Водачът на лекия автомобил е задържан, след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се е ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от МВР - Шумен.

Екшънът

Около 18:00 ч. на 13 септември пътните полицаи от ОД на МВР са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водачът на лекия автомобил Ауди „А4” с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта, с която се движи. Пътните полицаи са го последвали, подали са звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът на аудиото не е спрял на знак Стоп, ударил е лек автомобил Сеат „Толедо” странично, напуснал е мястото на произшествието. Продължил е да се движи в селото, като малко след това автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана на лекия автомобил е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не е представил свидетелство за управление, изяснено е, че е неправопособен. Тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата.

За извършено престъпление е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.