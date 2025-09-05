В лошава се състоянието на директора на полицията в Русе след нанесен побой, съобщи БНТ. До жестокия побой се стигна, след като направил забележка за шофиране с висока скорост на младежи.

КОШМАРЪТ В РУСЕ: Полицейският шеф пребит пред жената и детето си

Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.

СЛЕД НАПАДЕНИЕТО: Засилено полицейско присъствие в Русе!

Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.

СЛЕД ЗАБЕЛЕЖКА: Джигити пребиха жестоко полицейски шеф!

Променят обвинението за нанасяне на тежка телесна повреда.