В лошава се състоянието на директора на полицията в Русе след нанесен побой, съобщи БНТ. До жестокия побой се стигна, след като направил забележка за шофиране с висока скорост на младежи.
КОШМАРЪТ В РУСЕ: Полицейският шеф пребит пред жената и детето си
Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв.
СЛЕД НАПАДЕНИЕТО: Засилено полицейско присъствие в Русе!
Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15.
СЛЕД ЗАБЕЛЕЖКА: Джигити пребиха жестоко полицейски шеф!
Променят обвинението за нанасяне на тежка телесна повреда.