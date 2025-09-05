З асилено полицейско присъствие се наблюдава в Русе след побоя, който четирима младежи нанесоха на шефа на областната дирекция в града.

По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта стaрши комисар Николай Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.

Състоянието на Кожухаров все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците.

