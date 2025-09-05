И злязоха нови подробности за бруталното посегателство над полицейски шеф в Русе.
Стaрши комисар Николай Кожухаров бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете.
Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците.
Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.
Припомняме, че в четвъртък рано сутринта Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани.
Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви.
По случая са повдигнати две обвинения.
Източник: NOVA