С лужителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) Борис Борисов и Георги Георгиев, които поискаха подкуп от шофьорите, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември, остават в ареста. Това реши Софийският апелативен съд, като потвърди решението на първоинстанционния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Мотивите на съда

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Също така смятат, че доводите на защитата не са правилни по отношение на конкретността на обвинението, тъй като разследването е в ранен етап и предстои да се прецизира. Председателят на съдебния състав каза, че чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления. Освен това, двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.

От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството.

В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.