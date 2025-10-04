С лужителите на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ), които спряха камионите на Роби Уилямс и с гугъл преводач поискаха подкуп от шофьорите им, стават герои в Сатиричния театър.

Скандал с шофьори, возили техниката на Роби Уилямс

СРАМ И ПОЗОР НИ ДОНЕСОХА: Корумпетата от ДАИ не познавали европейските закони, прецакали се с подкупа! (СНИМКИ)

СЛЕД КАТО НИ ИЗЛОЖИХА ПРЕД РОБИ УИЛЯМС: Корумпетата от ИААА предизвикаха стачна готовност!

Срамната случка, с която отново се изложихме пред чужденците, е част от новата пиеса на Ирина Гигова, която ще бъде поставена на сцената на „Алеко Константинов“, а премиерата е планирана за 6 декември.

Емигрант

„Отдавна написах пиесата „Роби Уилямс беше тук“

Темата е за емигранта, който пробива в чужда среда. Предложих я на драматурга на Сатирата Богдана Костуркова и тя я хареса. След това я е дала и на младия си колега Михаил Тазев, който отговаря за камерната сцената. Той също я е харесал, както и директорът Калин Сърменов.

Бях я написала най-вече за себе си, но след като решиха да я поставят, я преработих, сега вкарвам и тази история с ДАИ“, разказа пред „Телеграф“ авторката.

Режисьор ще е актьорът Димитър Горанов, участвал в емблематични филми като „Вчера“ (Герман) и „Адио, Рио“ (Стефан) на Иван Андонов, „А сега накъде“ на Рангел Вълчанов (Бледият), братът на „Вездесъщият“ на Илиян Джевелеков, както и в сериала „Знакът на българина“ на Димитър Недков. Сега Горанов завършва режисура в класа на проф. Здравко Митков и „Роби Уилямс беше тук“ ще е дипломната му работа.

Холограма

Ролите са поверени на актьорите Борислав Захариев и Сотир Мелев, както и Белослава Ангелова и Михаела Михайлова, студенти от класа на Калин Сърменов в театралния колеж "Любен Гройс".

Сценографията е на Теодор Тодоров и асистент-сценографа Виктория Мерджанова, музиката – на Георги Георгиев-Антика, а драматург е Богдана Костуркова. Помощник-режисьор е Боряна Атанасова. „Борислав Захариев, който е познат като Боби Турбото, ще изпее песен на Роби Уилямс, но няма да играе певеца – той ще бъде на сцената чрез холограма“, издаде още Ирина Гигова.

Роби Уилямс на концерта на стадион Васил Левски

Тя се надява новият й спектакъл да има дълголетна съдба като „Последната тайна на Фреди Меркюри“, игран над 10 г. на сцената на „Възраждане“.

Лео Богдановски