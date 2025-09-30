С рам и позор ни навлякоха двете корумпета от ДАИ, притискайки за подкуп хората на световната звезда Роби Уилямс.

Скандал с шофьори, возили техниката на Роби Уилямс

СЛЕД КАТО НИ ИЗЛОЖИХА ПРЕД РОБИ УИЛЯМС: Корумпетата от ИААА предизвикаха стачна готовност!

ЛЮБОПИТКИ ОТ ВИЗИТАТА: Роби Уилямс тренира баскетбол у нас

Двамата долгогодишни служители на ДАИ е само ни изложиха брутално пред целия свят с кокошкарските си мераци, а стана ясно и че не говорят езици и не познават европейските закони. Именно поради функционалната им неграмотност, те се самопрецакали, изнудвайки за пари "прегрешилите" шофьори.

Припомняме, че скандалният случай се развива в четвъртък вечерта, когато камионите със сглобяемата сцена и реквизит за концерта на британската попзвезда Роби Уилямс пътуват към София след последната му изява в Хелзинки.

„На контролно-пропускателен пункт „Черната котка“ пет от общо 22 камиона с техника за концерта са спрени за проверка от екип от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обяви на брифинг в понеделник началникът на СДВР гл. ком. Любомир Николов. По думите му служителите на ИААА (широко популярна като ДАИ) са поискали подкуп на шофьорите заради „проблем с тахошайбите“. „Камионите на Роби Уилямс са нови и снабдени с дигитални смарт тахографи второ поколение. Инспекторите са настоявали, че има нарушение на времето за работа и почивка.

Камионите за концерта на Роби Уилямс

Те са игнорирали факта, че в регламента на ЕС е записано, че за специализирани превозни средства, превозващи цирково и панаирно оборудване, се допускат определени изключения. Това изключение се използва и за камионите, които превозват оборудване за концерти, Формула 1 и т.н.“, коментира за „Телеграф“ Красимир Пъргов от Сдружението на автотехническите експерти по пътната безопасност.

Пари

Даиджиите обаче настоявали, че нарушение има, и за да си затворят очите, поискали подкуп от водачите. Двама от тях отказали категорично, но други трима се поддали на натиска.

Сигнал

След предаването на подкупите камионите са оставени да продължат по маршрута си към Националния стадион „Васил Левски“.

При пристигането шофьорите уведомяват лица от фирмата организатор на концерта „Фест Тийм“ за случилото се, а ръководството решава веднага да бъде подаден сигнал към полицията.

Според Николов преглед на видео камери потвърдил думите на водачите.

Така в условията на неотложност започва полицейска акция за задържането на инспекторите. В петък са проведени обиск и претърсвания на автомобили и жилища. От дома на единия от обвиняемите, който по информация на „Телеграф“ е бивш митничар, са иззети 42 хил. евро и 5000 лв. Парична сума в евро е открита и иззета и от отделението за резервна гума на автомобила на другия обвиняем.

Част от парите, открити в дома на единия от даиджиите

Част от парите са били прибрани в кутии от цигари, съобщиха от прокуратурата.

Двамата са обвинени за искане и получаване на подкуп. Грози ги лишаване от свобода до шест години, глоба от пет до десет хиляди лева, лишаване от право да заемат държавни и обществени длъжности, както и конфискация до 1/2 от имуществото им.

От прокуратурата заявиха, че за двамата ще искат от съда да бъдат задържани за постоянно в ареста. Най-вероятно от страх от реакцията на обществото.

Примерни

Шефът на ИААА Слав Монов обяви, че двамата служители на агенцията са отстранени от работа и е назначена вътрешна проверка. (б.а.: От транспортното министерство по-късно коригираха пред „Телеграф“, че става дума за дисциплинарно уволнение).

Монов добави, че досега не са имали нарушения и не са постъпвали сигнали срещу тях.

Предстои да се провери записът от камерата в служебния автомобил.

„Тези двама инспектори работят от 2012 г. и досега не са имали нарушения. Ще има нулева толерантност към подобни практики. Обмисляме и въвеждане на бодикамери за служителите, по примера на Пътна полиция“, каза Монов.

От своя страна зам.-директорът на ГДБОП ст. ком. Димитър Китанов посочи, че няма данни за наличие на организирана престъпна група. „Нашето участие е във връзка с това, че в ГДБОП има специализиран отдел за борба с корупцията. Съдействаме на колегите от СДВР, но не можем да твърдим, че става дума за група“, подчерта той.

Спор докъде са стигали парите

„В ДАИ действа организирана група за вземане на подкупи, за което сме сигнализирали многократно.

Над служителите на ДАИ на пътя е разтворен чадър, а те се отчитат нагоре. Тези пари не са само за тях, а стигат включително до хора в самия екип на транспортния министър Гроздан Караджов“, коментира за „Телеграф“ шефът на Института по пътна безопасност и бивш шеф на КАТ в София Богдан Милчев. Той заяви и че е информирал министъра, че в екипа му има хора, в миналото уволнявани за корупция от ДАИ.

Министър Караджов е бесен

Министър Гроздан Караджов

„Една от най-важните, но и най-тежки задачи на новия ръководен екип на „Автомобилна администрация“ е да се освободи от корумпираните инспектори и служители.

Ето защо за мен е необяснимо защо точно когато благодарение на усилията на новото ръководство и след подаден сигнал, бяха заловени двама инспектори, поискали подкуп, изведнъж се появяват „борци“ срещу корупцията с публични обвинения и внушения.

Категорично отхвърлям всякакви внушения, че членове на моя екип имат отношение към нерегламентирани практики.

От първия си ден като министър съм поставил като приоритет пълната прозрачност и нулевата толерантност към корупцията.

При всеки конкретен сигнал са правени проверки и резултатите са изпращани на службите, които единствени могат да установят фактите и да потърсят наказателна отговорност. Истинската борба с корупцията не се води с гръмки думи в медиите, а с реални действия и резултати“, коментира за „Телеграф“ вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Организаторите: Изключително неприятен инцидент

„Считаме случилото се за изключително неприятен инцидент с отражение както на национално, така и на международно ниво“, заявиха в своя позиция от организаторите „Фест Тийм“.

Оттам обявиха, че инцидентът не се е отразил на провеждането на концерта.

„Оценяваме навременната и ефективна намеса на българските институции в тази ситуация. Надяваме се компетентните органи да изяснят случая обективно и справедливо“, добавиха от организатора.

Пред „Телеграф“ шефът на „Фест Тийм“ Стефан Еленков отказа да посочи чие е било решението да се сигнализира полицията и пренасочи въпросите ни към прокуратурата.

Деян Дянков