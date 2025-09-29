Р азвалени тахошайби на камионите с техниката на световната музикална звезда Роби Уилямс са в основата на просения от служители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (ИААА). Това стана ясно от думите на зам.-градският прокурор на София - Десислава Петрова, по време на брифинга във връзка със задържаните служители от Агенцията.

Скандал с шофьори, возили техниката на Роби Уилямс

Главен комисар Любомир Николов допълни, че пет от 22-та товарни автомобила за концерта са били спрени на „Черната котка“.

„Поискали са 750 евро глоба за неизправност. Трима шофьори са дали подкуп. Имало е и езикова бариера между предаващи и получаващи. За комуникацията са използвали гугъл транслейт. Тези, които не са имали пари в брой, са ходили до близкия банкомат, за да изтеглят по 200 лв.“, допълни той.

„При претърсването на автомобилите попаднахме на добре прикрити, скрити в кутии от цигари, солидни купюри от еврови банкноти. Около 43 000 евро и над 5 000 лв. в брой.

Водачи на камионите са свидетелствали, че това са чисто нови машини.Служителите към момента не са дали обяснения“, допълни още Николов.

Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията, информира и NOVA.

Служители на ИААА са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията, заяви председателят на синдикалистите Александър Иванов.

Според синдиката тече и прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.

Организацията ще внесе обявление със стачни искания.