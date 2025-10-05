100 евро е минималната норма, която всеки служител на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ (ДАИ), която е част от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), трябва да прибере от шофьор на камион на смяна. Това разкриха пред „Телеграф“ водачи на ТИР-ове.

„Даяджиите могат да се заядат за абсолютно всичко. По-страшни са от катаджиите, защото имат много повече правомощия от тях“, обясни международен шофьор.

„Беше сутринта, карам си аз през Балкана с хладилния камион. Бързам за Русе, защото стоката е за чужбина и всяка минута е важна. Пътят, разбираш ли, пуст, мъгла, студено. Изведнъж — стоп палка! Точно на един завой, където не можеш да минеш от десет километра в час. Спирам, светвам кабината. Излиза един даяджия. Набит, с ония лачените обувки. Не го е страх, знае, че си натясно. Иска документи, давам му всичко – тахографски ленти, разрешителни, всичко ми е изрядно, защото не обичам да си създавам проблеми, а и пътувам по цяла Европа. Той ги разлиства бавно, гледа ме под вежди, мълчи. Държи ме пет минути, десет... и знаеш ли какво? Нищо не казва. Най-накрая вдига глава и вика: — "Абе, колега, не ми харесва това. Нямаш пълно работно време". Гледам го, пълен абсурд. Пълно ми е работното време, какво измисля сега? Той обаче, не. Навежда се към мен и тихо ми казва, че може да ми пише акт и ще олекна с 500 лева или да не го пише, но да му дам половината. Естествено избрах по-малкото зло“.

ДАИ прави сурови проверки на камиони и автобуси.

Контрол

Друг тираджия признава – „Ти си с камион, ти си цел. Нямаш време да се бориш с институциите“. Това е една от най-честите, за съжаление, схеми, които се случват по родните ни пътища от години – използване на незначителни или несъществуващи нарушения за принуждаване към плащане. Една от най-корумпираните служби е именно ДАИ, която функционира към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни товари, техническата изправност на ППС, придобиването на правоспособност за управление на МПС и др.

Такси

На практика ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенция в областта на автомобилните превози и движението по пътищата. За разлика от други подобни институции като КАТ, където проверките на пътя са сведени до минимум и оттам корупцията, то при ДАИ все още не е така. Освен че има 100 евро дневна норма, самото назначаване в държавната служба е с тарифа. Нещо подобно е както преди повече от 20 години в митниците.

За назначаване на работа като обикновено длъжностно лице – инспектор, минимумът е 10 000 евро. След това назначеният трябва да изкарва минимум по 100 евро дневна норма, за да се отчита на този, който го е назначил. Ако някой спре да се отчита или не донася очакваното, той просто се уволнява. В момента след скандала с шофьорите на певеца Роби Уилямс тече проверка, както вътрешна, така и от страна на прокуратурата. Тя е свързана с това дали има чадър за корупция в агенцията и кой стои най-отгоре на пирамидата.

Схемата

Най-големият скандал с ДАИ бе през 2016 г. с бившия директор Цветелин Цолов, който бе уличен заедно с още служители и ръководители на регионални дирекции. Обвиненията бяха за организирана престъпна група за приемане на подкупи. Схемата е била свързана с издаване на карти за квалификация на водачи (тахографски карти) и шофьорски книжки, като чрез подкупи процесът е бил улесняван или направо заобикалян. А акцията на МВР се проведе в няколко града – София, Враца и Видин. В периода 2016-2018 г. имаше арести на регионално ниво в Перник, Пловдив и Бургас.

Оказа се, че многократно са залавяни на място с подкупи инспектори от регионалните отдели на ДАИ/ИААА. Това е по-скоро модел, който се повтаря през годините, при който са залавяни инспектори от по-ниските нива на агенцията. Най-честите причини са подкупи за успешно преминаване на технически прегледи, тахографски шайби и товари. Случаите досега показват, че корупционните практики в ИААА/ДАИ са на две нива: високо ниво (организиране на схеми за бързо издаване на документи и разрешителни) и ниско ниво (рушвети по време на проверки и технически прегледи). Всеки от тези случаи е бил широко отразен в медиите и е довел до прокурорски обвинения, но до присъди не се е стигало досега.

Защитата на двамата обвиняеми даяджии - Борис Борисов и Георги Георгиев, иска прокуратурата да извърши наркотестове на шофьорите на британския певец Роби Уилямс.

Тировете на Роби Уилямс пред стадиона

Причината е в показанията на двамата инспектори, че водачите на тировете с техниката са им предложили пари, защото са пренасяли наркотици. Двамата инспектори са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта. Единият инспектор е работил дълги години като митничар, а другият е бил катаджия, преди да започне в ДАИ, научи „Телеграф“.

Борис Борисов и Георги Георгиев в съда

Пред съда Борис Борисов заяви, че подкуп не е взимал - шофьорите го предложили, а двамата с Георгиев отказали да го вземат. И уточни, че става дума за наркотици. Очаква се в следващия вторник двамата да обжалват арестите си пред Софийския апелативен съд.