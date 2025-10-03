В транспортната фирма, която пренася техниката за концертите на Роби Уилямс, са преживели истински шок от корупционните си преживелици в България, заявиха от фирмата за „Телеграф“: „В продължение на 45 години обикаляме Европа в подкрепа на едни от най-големите световни артисти, но такова нещо не ни се беше случвало.

"По време на турнето си в България тази седмица петима от нашите шофьори се натъкнаха на група корумпирани пътни инспектори, които ги причакаха, наложиха им измислени глоби и взеха подкупи от тях“, заяви за „Телеграф“ Сара Тъбайъс, директор в „Стейджтрак“.

Компанията, със седалища във Великобритания и Нидерландия, е специализирана в транспортирането на сценично оборудване, като сред клиентите ѝ освен Роби Уилямс са редица глобални музикални звезди като Ед Шийрън, Колдплей, Имеджин Драгънс, Сабрина Карпънтър и др.

Реакция

„Нашите шофьори заснеха извършителите по време на изнудването и благодарение на тяхната бърза реакция и смелост успяха да съдействат на полицията, като предоставиха тези доказателства веднага след като бяха спрени“, заяви още Тъбайъс.

Камионите на Роби Уилямс бяха спрени на идване към София.

камионите
Instagram

„Работим в тясно сътрудничество с българската полиция, за да я подкрепим в нейните усилия да изправи извършителите пред правосъдието. Благодарим на полицията за цялата им помощ“, каза още представителката на „Стейджтрак“.

Тъбайъс добави и че заради необходимостта шофьорите да съдействат на следствието се е стигнало до забавяне на отпътуването на техниката за следващата дата от турнето – вчера в Атина. Това е стресирало допълнително шофьорите заради стеснения график.

Мерки

Същевременно у нас последствията от скандала с поискания подкуп продължиха с оставки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че заради позорния случай ще бъдат освободени 4-ма служители - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ Владимир Колев, който е началник на целия контрол на пътя, началникът на ДАИ-София Николай Чавдаров, както и двама членове на вътрешната антикорупционна комисия на агенцията.

ДАИ Владимир СКолев
Телеграф

Според министъра всички те не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби. Интересното в случая с Колев е, че той е бил уволняван и през 2016 г. от същия пост за същия проблем – слабо противодействие на корупционни практики.

Караджов обяви и че ще бъдат въведени боди камери за инспекторите, които също така ще бъдат размествани по регионалните дирекции, за да се прекъснат местни зависимости и схеми.
 

