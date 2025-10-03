В транспортната фирма, която пренася техниката за концертите на Роби Уилямс, са преживели истински шок от корупционните си преживелици в България, заявиха от фирмата за „Телеграф“: „В продължение на 45 години обикаляме Европа в подкрепа на едни от най-големите световни артисти, но такова нещо не ни се беше случвало.

"По време на турнето си в България тази седмица петима от нашите шофьори се натъкнаха на група корумпирани пътни инспектори, които ги причакаха, наложиха им измислени глоби и взеха подкупи от тях“, заяви за „Телеграф“ Сара Тъбайъс, директор в „Стейджтрак“.

Компанията, със седалища във Великобритания и Нидерландия, е специализирана в транспортирането на сценично оборудване, като сред клиентите ѝ освен Роби Уилямс са редица глобални музикални звезди като Ед Шийрън, Колдплей, Имеджин Драгънс, Сабрина Карпънтър и др.

Реакция

„Нашите шофьори заснеха извършителите по време на изнудването и благодарение на тяхната бърза реакция и смелост успяха да съдействат на полицията, като предоставиха тези доказателства веднага след като бяха спрени“, заяви още Тъбайъс.

Камионите на Роби Уилямс бяха спрени на идване към София.

„Работим в тясно сътрудничество с българската полиция, за да я подкрепим в нейните усилия да изправи извършителите пред правосъдието. Благодарим на полицията за цялата им помощ“, каза още представителката на „Стейджтрак“.

Тъбайъс добави и че заради необходимостта шофьорите да съдействат на следствието се е стигнало до забавяне на отпътуването на техниката за следващата дата от турнето – вчера в Атина. Това е стресирало допълнително шофьорите заради стеснения график.

Мерки

Същевременно у нас последствията от скандала с поискания подкуп продължиха с оставки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че заради позорния случай ще бъдат освободени 4-ма служители - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ Владимир Колев, който е началник на целия контрол на пътя, началникът на ДАИ-София Николай Чавдаров, както и двама членове на вътрешната антикорупционна комисия на агенцията.

За Владимир Колев това е второ уволнение от ДАИ за девет години

Според министъра всички те не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби. Интересното в случая с Колев е, че той е бил уволняван и през 2016 г. от същия пост за същия проблем – слабо противодействие на корупционни практики.

Караджов обяви и че ще бъдат въведени боди камери за инспекторите, които също така ще бъдат размествани по регионалните дирекции, за да се прекъснат местни зависимости и схеми.



Деян Дянков