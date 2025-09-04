С офийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия.

Решението на съда е окончателно.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, ученичка в същото училище.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.

Източник: БТА